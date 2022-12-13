Треть петербуржцев выступила за увеличение выходных и праздничных дней

При этом только 5% горожан заявили, что дней для отдыха и так слишком много.

Треть жителей Северной столицы хотели бы внедрения большего количества выходных дней и праздников.Об этом сообщили аналитики сервиса hh.ru.

Как выяснилось, за более продолжительный отдых выступают 35% петербуржцев. Ещё 53% считают, что праздников в году вполне хватает. При этом только 5% горожан заявили, что дней для отдыха наоборот слишком много. Остальные 7% горожан отметили, что работают по сменному графику, поэтому праздники их не касаются.

Больше всего за увеличение праздничных дней выступают работники сфер науки, образования, а также юристы, закупщики, работники маркетинга, рекламы и PR. Рабочий персонал и специалисты в IT-сфере уверены, что выходные необходимо сокращать.

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Фото: Pxhere