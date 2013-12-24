Петербуржцы выступили против QR-кодов в спортзалах и фитнес-клубах

Жители города требуют объяснить, на основе каких юридических норм их не пускают на территорию спорт-объектов без сертификата о вакцинации.

С 15 ноября в Петербурге ужесточились коронавирусные ограничения. В частности, с этого дня жителей города не пускают в спортзалы и фитнес-клубы без QR-кода о прохождении вакцинации или недавно перенесенном заболевании.

В первый же день работы по новой системе индустрия столкнулась с претензиями недовольных клиентов. В Ассоциации операторов фитнес-индустрии рассказали о массовых жалобах, поступающих от горожан. Недовольные петербуржцы требуют объяснить, на основе каких юридических норм их не пускают на территорию спорт-объектов без QR-кода, пишет "Деловой Петербург".

Согласно новым правилам, посетителям достаточно лишь один раз подтвердить свой ковид-статус, после чего их данные сохранят в базе клуба. Однако внушительная часть клиентов еще не успела привиться. Двери спортзалов для них оказались закрыты.

Из-за этого владельцы фитнес-центров опасаются массового оттока посетителей и ждут крупные убытки. По предварительным подсчетам, ради того, чтобы продолжить занятия в клубах, согласятся вакцинироваться не более 3-4% горожан.

Напомним, с 15 ноября QR-коды нужны не только при посещении фитнес-центров, но и при входе в бассейн, в развлекательные заведения и церемонии бракосочетания. Также ограничения распространяются на театры, цирки, кинотеатры, музеи и выставки.

Фото: pexels.com