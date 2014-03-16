Петербуржцы выступили против использования соли для уборки улиц

В письме к вице-губернатору Анатолию Повелию горожане просят не превращать Северную столицу в "химическую свалку".

Петербуржцы составили письмо на имя вице-губернатора Северной столицы Анатолия Повелия с просьбой пересмотреть количество реагентов, задействованных в зимней уборке улиц. Текст обращения приведений соцсетях.

Между тем жители исторического центра города крайне обеспокоены тем, в каком количестве заливают дороги и тротуары нашего города всей этой химией. Асфальт и плитка становятся повсеместно белыми, дорожная разметка тускнеет и трескается, пачкаются столбы, фонари и фасады отмечают авторы письма

По мнению горожан, необходимо изменить подход к уборке улично-дорожной сети, чтобы не превращать Петербург в "химическую свалку". Они требуют принять новый регламент, согласно которому снежный покров нужно выскребать до асфальта, а вместо песко-соляной смеси предлагается использовать гранитную крошку.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники вывезли за сутки с петербургских улиц почти 6,5 тыс. кубометров снега.

Фото: ВКонтакте / Центральный район за комфортную среду обитания (Ярослав Костров)