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Дорожники вывезли за сутки с петербургских улиц почти 6,5 тыс. кубометров снега
Сегодня, 10:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дорожники вывезли за сутки с петербургских улиц почти 6,5 тыс. кубометров снега

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В среду, 7 декабря, со стихией борется 842 машины дорожных предприятий Комитета по благоустройству.

Почти 6,5 тысячи кубометров снега с улиц Петербурга вывезли на утилизацию за минувшие сутки. За вторник и нынешнюю ночь намело почти 5 см. Коммунальные службы работают без остановки. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В среду, 7 декабря, со стихией борется 842 машины дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Спецтехника в первую очередь расчищает важные транспортные узлы, главные магистрали, подходы к социально значимым объектам. Ещё 971 дворник разгребает снежные заносы, образовавшиеся на пешеходных зонах.

Вопросы и предложения по уборке дорог и тротуаров можно задать по телефону 314-60-13.

Фото: Piter.tv

Теги: снег, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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