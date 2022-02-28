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Петербуржцы выстроились в очередь у банкомата на улице 9-й Советской

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В толпе насчитывалось около 300 человек.

В воскресенье, 27 февраля, возле банкомата "Тинькофф" на улице 9-й Советской заметили огромную очередь. Очевидцы опубликовали в сети видео с места событий.

Банкомат находится в здании по соседству с продуктовым магазином "Дикси". В толпе насчитали около 300 человек. Все они выстроились в очередь, чтобы снять наличные.

Судя по кадрам, снять деньги хотели в основном молодые люди. Как отметили очевидцы, не паники, ни встревоженности в очереди не было – только спокойные разговоры.

Ранее петербуржцев призвали не создавать спрос на наличные деньги и валюту.

Видео: Telegram / Мегаполис

Теги: деньги, очередь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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