Петербуржцев призвали не создавать спрос на наличные деньги и валюту

Горожанам заявили, что с рублем происходят "сиюминутные скачки", и сейчас нельзя сделать долгосрочный прогноз, как поведет себя российская валюта в будущем.

Президент ВШЭ в Петербурге, экономист Александр Ходачек в беседе с "Петербургским дневником" призвал горожан не создавать очереди у банкоматов и перестать массово снимать наличные, переводить все накопления в валюту. По его словам, с рублем происходят "сиюминутные скачки", и сейчас нельзя сделать долгосрочный прогноз, как поведет себя российская валюта в будущем.

Экономист посоветовал петербуржцам пересмотреть свой бюджет, особенно на то, что вы хотели купить в первую очередь. Также он призвал избежать ажиотажного спроса на товары первой необходимости.

По мнению эксперта, в текущей ситуации, вероятнее всего, могут пострадать граждане, купившие путевки на мартовские праздники. Воздушное сообщение с рядом российских регионов прервано, однако людям будут возвращать деньги за несостоявшиеся поездки.

Пока неясно, что на самом деле происходит. Я думаю, к началу следующей недели наступит какая-то ясность. Нужно просто подождать. Заключил эксперт

Фото: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби