Петербуржцы выращивали коноплю в гараже в Невском районе

Сотрудники полиции устанавливают каналы поставки наркотических средств.

Двух петербуржцев задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Они выращивали коноплю прямо в гараже, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 10 августа, полицейские задержали двух неработающих местных жителей в возрасте 25 и 29 лет у дома №1/3 по Дальневосточному проспекту. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности.

В результате осмотра гаражного кооператива правоохранители обнаружили 17 растений в горшках, 13 горшков с землей и корнями растений, весы и так далее. Злоумышленники передвигались на машине "Ауди".

Экспертиза показала, что растения содержат наркотическое средство. Обоих подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция обнаружила три плантации марихуаны в Петербурге и Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области