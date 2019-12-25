Самым чистым районом Петербурга признали Петродворцовый

Подведены итоги онлайн-голосования по качеству уборки города.

В Петербурге подвели итоги интернет-голосования о качестве прошедшей весенней уборки в городе, петербуржцам предлагалось выбрать самый чистый район. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, оценка выставлялась по пятибалльной шкале.

В опросе участвовало порядка 40 тысяч людей, лучшими признали Петродворцовый, Кронштадский и Фрунзенский районы, пятерку замкнули Пушкинский и Петроградский районы. Отмечается, что лидер текущего года был лучшим и в прошлом году. В течение месяца в городе очистили свыше 106 миллионов "квадратов" внутриквартальных территорий и дворов, отмыли 6000 фасадов многоквартирных домов на уровне первого этажа, ликвидировали 27 свалок и вывезли 658 тонн мусора и листвы. Кроме того, от пыли и грязи обработали малые архитектурные формы, скамейки, ограждения и оборудование на детских и спортивных площадках.

Тем временем, на ЗСД началась генеральная уборка после зимы.

Фото: пресс-служба Смольного