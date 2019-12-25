Петербуржцы выбрали самые популярные пушкинские места

На первом месте расположился Летний сад, далее здание Санкт-Петербургской консерватории, тройку замкнул Царскосельский лицей.

В этом году отмечают 223 года со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Портал peterburg2.ru узнал, какие места самые популярные среди петербуржцев.

На первом месте расположился Летний сад, далее здание Санкт-Петербургской консерватории, тройку замкнул Царскосельский лицей. В список вошел также Мемориальный Музей-Лицей. Музей был открыт здесь к 150-летию со дня рождения поэта, в здании бывшего Императорского Царскосельского Лицея, одного из передовых учебных заведений России 1-ой четверти XIX века.

Еще одно заведение, которое ассоциируется с Пушкиным, "Литературное кафе". Оно было открыто на месте знаменитой кондитерской Вольфа и Беранже, интерьер заведения создан в стиле петербургской гостиной 19 века.

Ранее в Пулково ветконтроль прошли ягуар Ричард и бенгальские макаки. Четыре примата прилетели из Краснодарского края в один из исследовательских институтов Петербурга. Ягуар же отправится в Ленинградский зоопарк.

Фото: pexels