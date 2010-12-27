Большой Велопарад пройдет 26 мая и стартует от БКЗ "Октябрьский"

Его длина составит 17 километров.

Петербуржцы выбрали маршрут Большого Велопарада-2019, который состоится 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В голосовании приняли участие 8239 человек. На выбор было предложено три маршрута. Большая часть людей проголосовала за маршрут №2, длина которого составляет 17 километров. Он будет начинаться от БКЗ "Октябрьский", далее пройдет по Невскому проспекту Дворцовой набережной, Троицкому мосту, Гренадерскому мосту, Ушаковской набережной, Яхтенной улице и финиширует в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Большой Велопарад будет проходить четвертый год подряд. Поучаствовать может абсолютно каждый.

Ранее на Piter.TV: Шесть парков Петербурга соединят велодорожками.

Фото: Piter.TV







