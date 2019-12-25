Петербуржцам предложили выбрать имя для малышки-капуцина из зоопарка

Конкурс продлится до 25 февраля.

В Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для детеныша бурого капуцина, объявление разместили в официальной группе зверинца "ВКонтакте".

Пополнение в семействе капуцинов Рикардо и Бланки случилось еще в июле, но сотрудники зоопарка долгое время не могли определить пол малыша: маленькая обезьянка все время была с матерью. Недавно же детеныш стал самостоятельнее и начал передвигаться по вольеру: сотрудники выяснили – это девочка, и теперь ей тоже нужно имя.

В зоопарке просят подобрать гармонирующую с именами родителей кличку для малышки, победителем станет самый созвучный вариант. Свои предложения для семьи капуцинов, написанные на бумажках, можно оставить в специальном ящике рядом с вольером. Конкурс продлится до 25 февраля, а нарекут малышку-капуцина именем уже 28 февраля. Победителя наградят пригласительными билетами в зоопарк и сувенирами.

Ранее в Ленинградском зоопарке проснулись сурки Ижорик и Августина.

Фото: Ленинградский зоопарк / "ВКонтакте"