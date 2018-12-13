Петербуржцы ходят в музеи три раза в год из-за нехватки времени

Каждый четвертый житель города на Неве не был в музее уже почти полтора года.

Социологи СПбГУ в преддверии Международного дня музеев выяснили, сколько раз в году петербуржцы посещают музеи. Результаты опубликованы на сайте государственного университета.

В среднем, петербуржцы бывают в музеях трижды в году, а каждый четвертый житель города на Неве не был в музее уже почти полтора года. Что касается частоты посещений, большинство ответило, что ходит в музеи раз в полгода. Чаще всего просвещаться таким образом ходят с друзьями/знакомыми, с детьми и вторыми половинками, реже всего с родителями или в полном одиночестве.

Любые музеи горожан: Русский музей и Эрмитаж, а также Петропавловка. Петербуржцы так редко посещают музеи из-за нехватки времени и высокой стоимости билетов.

Недавно Минкульт признал систему безопасности Эрмитажа лучшей среди музеев.

Фото: Piter.tv