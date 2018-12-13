Минкульт признал систему безопасности Эрмитажа лучшей среди музеев

Ответственный чиновник заявил, что петербургский музей возглавил рейтинг самых безопасных в России.

Министерство культуры признало охранную систему Эрмитажа лучшей среди музейных учреждений в стране. Такое заявление сделал Владислав Кононов. Он заявил, что в ведомстве существует специальный департамент, который проверяет безопасность культурных учреждений. Среди регулярно изучаемых параметров - содержание нормативно-правовой базы, введение третьего рубежа охраны, проверка обеспеченности системой безопасности и другие пункты.

Хочу заметить, что по предварительным результатам проверки ведущих музеев, система безопасности настроена лучше всего у Эрмитажа объясняет специалист

Напомним, что около полугода назад проверка показала,что в государственном музее существуют несколько слабых мест, которые могут стать лазейками для злоумышленников. Однако, эксперт отметил, что Эрмитаж владеет обширным опытом, которым может делиться с другими музеями. Именно поэтому в особом отделе Минкульта находится один из представителей музея на Дворцовой.

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Фото: Piter.tv