Петербуржцы в пятницу отправились на работу на велосипедах

В последний рабочий день петербуржцы присоединились к международной акции "На работу на велосипеде. Цель мероприятия – доказать, что ездить на велосипеде по делам может быть удобно и легко.
Для участников акции организаторы приготовили памятные подарки. Утром на Невском проспекте собралась очередь из велосипедистов, которые хотят получить значки, сумки и запас воды. Также в этот день в Петербурге открыты специальные точки, где велосипедисты могут подкрепиться.
Сразу после участников акции будут ждать на чаепитие сотрудники Городского центра управления парковками. С ними хотят обсудить вопрос развитие велосипедной инфраструктуры в Петербурге.
Фото и видео: Piter.TV
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