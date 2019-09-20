Петербуржцы в пятницу отправились на работу на велосипедах

Для велосипедистов утром открылись специальные точки, где можно подкрепиться, набрать воды, восполнить свои силы, принять участие в розыгрышах и получить памятные подарки.

В последний рабочий день петербуржцы присоединились к международной акции "На работу на велосипеде. Цель мероприятия – доказать, что ездить на велосипеде по делам может быть удобно и легко.

Для участников акции организаторы приготовили памятные подарки. Утром на Невском проспекте собралась очередь из велосипедистов, которые хотят получить значки, сумки и запас воды. Также в этот день в Петербурге открыты специальные точки, где велосипедисты могут подкрепиться.

Сразу после участников акции будут ждать на чаепитие сотрудники Городского центра управления парковками. С ними хотят обсудить вопрос развитие велосипедной инфраструктуры в Петербурге.

Фото и видео: Piter.TV