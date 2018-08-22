В пятницу петербуржцы отправятся на работу на велосипедах

Утром 20 сентября в городе пройдет очередная акция, посвященная езде на экологически чистом транспорте.

Утром 20 сентября Петербург поддержит акцию "На работу на велосипеде". Мероприятие организовано Городским центром управления парковками. Любители езды на двухколесном транспорте покажут автомобилистам, что их способ передвижения легок и приятен. Начало движения запланировано от бизнес-центра "Невская ратуша" в Дегтярном переулке.

Немногим ранее "Северо-Западная пассажирская компания" организовала свой заезд на велосипедах. В понедельник они провели акцию "С велосипедом по жизни". В течение дня провоз велосипедов в пригородных составах для граждан был бесплатен.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Ленобласти стартует открытие Всероссийского дня бега "Кросс нации-2019".

Фото: Piter.tv

