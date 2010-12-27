В Ленобласти стартует открытие Всероссийского дня бега "Кросс нации-2019"

Начало областного этапа запланировано на 21 сентября.

21 сентября в 11.30 состоится открытие областного этапа Всероссийского дня бега "Кросс нации-2019" (г. Кириши, ул. Советская, д.20).

Планируемое количество участников – около 2 тысяч человек. В кроссе примет участие председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Геннадий Колготоин, ведущие спортсмены и спортивные делегации муниципальных образований Ленинградской области, представители спортивной общественности, трудящиеся и учащаяся молодежь Ленинградской области, а также все жители региона, пожелавшие принять участие в кроссе.

В программе "Кросса нации" предусмотрены массовые забеги на дистанциях 1 километр, "Академический" забег на дистанцию 500 метров, а также забеги на дистанциях 4, 6, 8 и 12 километров для спортсменов различных возрастных групп.

Источник: пресс-служба ЛО