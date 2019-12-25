В октябре петербуржцы купили рекордное число автомобилей за два года

Самыми популярными марками стали Kia, Hyundai и LADA.

В минувшем октябре петербуржцы купили рекордное количество автомобилей за два года. По данным агентства "Auto-Dealer-СПб", в этом месяце в дилерских центрах продали 13 685 машин, что на 13% больше результатов октября 2019 года. В последний раз высокий рост реализации иномарок и отечественных авто отметили в сентябре 2018 года.

Всего в январе-октябре текущего года в городе продали свыше 101 тысячи новых легковых и коммерческих машин, что на 13% меньше показателей того же периода прошлого года. Лидерами продаж и в октябре, и за 10 месяцев стали бренды Kia, Hyundai и LADA, четвертое место занимает Renault. В топ-10 вошли также Skoda и Nissan, показавшие хорошие результаты продаж, немного упала реализация марок Volkswagen и Mitsubishi.

Специалисты прогнозируют положительную динамику петербургского авторынка также в ноябре и декабре. Падение продаж автомобилей из-за пандемии коронавируса, кризиса и закрытых долгое время дилерских салонов составит около 10% по итогам года.

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