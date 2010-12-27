Эксперты рассказали, как можно сэкономить на автозапчастях

Специалисты предложили более бюджетные, но не самые надежные варианты.

По данным сервиса "Яндекс.Деньги" за последние месяцы средний чек владельцев автомобилей вырос на 22%. Эксперты поделились секретами, как можно сэкономить на покупке запчастей, рассказало "Экономика сегодня".

По мнению журналистов издания iReactor, один из способов - покупка аналоговых запчастей. Однако стоит иметь в виду, что они прослужат гораздо меньше, чем оригинальные. Перед приобретением эксперты советуют почитать отзывы других автовладельцев в Интернете.

Другой способ - использовать запчасти с авторазборок, это тоже может нести определенные риски.

Также эксперты предлагают поменять сервис технического обслуживания, которые, возможно, будут более бюджетными.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербургский автопром провалился в сентябре.

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