По причине наступившей коронавирусной пандемии в Петербурге 2 апреля были закрыты все загсы.

В четверг, 4 мая, стало известно о том, что петербуржцы в мае стали жениться в три раза реже. Об этом свидетельствуют данные Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Согласно данным, за прошедший май в Северной столице заключили 1066 бракосочетаний, что в три раза меньше. чем в 2019 году за аналогичный период. Также спад наблюдается и в разводах. Например, за май в Петербурге развелись 239 горожан, а в апреле 861 пар.

Напомним, что со 2 апреля из-за пандемии в Петербурге закрыли все загсы.

Ранее мы сообщали о том, что за разрешением на онлайн-торговлю обратились 50 аптек.

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