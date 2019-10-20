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За разрешением на онлайн-торговлю обратились 50 аптек
Сегодня, 10:15
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nastya960

За разрешением на онлайн-торговлю обратились 50 аптек

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В том числе аптеки Петербурга и Ленобласти.

Представители Росздравнадзора рассказали, что в ведомство за разрешением на дистанционную торговлю лекарствами обратились сразу 50 аптек.  Какие конкретно это аптеки, в ведомстве не уточнили.

Дистанционно торговать хотят аптеки из Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области, Татарстана, Сахалинской, Самарской, Пензенской, Новосибирской, Амурской областей, Хабаровского и Краснодарского края.

Разрешение уже получили 20 организаций, остальные заявки ещё рассматриваются.

Дистанционная торговля запрещена для лекарств, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарств, а также лекарств с долей этилового спирта свыше 25%.

В Петербурге в аптеке покупателям навязывали пять масок и спрей почти за 600 рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: аптека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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