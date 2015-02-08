Петербуржцы в 2,5 раза чаще использовали электросамокаты в 2022 году

Жители города проехали на самокатах более 20 млн километров.

Стало известно, что петербуржцы этим летом использовали электросамокаты в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году. Об этом рассказали в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха".

Жители города проехали на самокатах более 20 млн километров.

Напомним, что сезон кикшеринга завершился в Петербурге. Клиенты смогут воспользоваться мобильным транспортом в следующем году, однако он будет доступен всю зиму в южных регионах России. Основная часть электросамокатов не предназначена для поездок при температуре ниже 0 градусов. В идеале этим видом транспорта и вовсе лучше пользоваться, если на улице не менее +10 градусов.

Ранее на КАД поймали компанию детей на электросамокатах. Несовершеннолетние двигались по полосе безопасности на участке с разрешённой скоростью 110 км/ч.

Фото: Piter.tv

