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Петербуржцы в 2,5 раза чаще использовали электросамокаты в 2022 году
Сегодня, 20:56
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы в 2,5 раза чаще использовали электросамокаты в 2022 году

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Жители города проехали на самокатах более 20 млн километров. 

Стало известно, что петербуржцы этим летом использовали электросамокаты в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году. Об этом рассказали в телеграм-канале "Начальник транспортного цеха".

Жители города проехали на самокатах более 20 млн километров. 

Напомним, что сезон кикшеринга завершился в Петербурге. Клиенты смогут воспользоваться мобильным транспортом в следующем году, однако он будет доступен всю зиму в южных регионах России. Основная часть электросамокатов не предназначена для поездок при температуре ниже 0 градусов. В идеале этим видом транспорта и вовсе лучше пользоваться, если на улице не менее +10 градусов. 

Ранее на КАД поймали компанию детей на электросамокатах. Несовершеннолетние двигались по полосе безопасности на участке с разрешённой скоростью 110 км/ч.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аренда, кикшеринг, самокаты, электросамокаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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