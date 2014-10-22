На КАД поймали компанию детей на электросамокатах

Несовершеннолетние двигались по полосе безопасности на участке с разрешённой скоростью 110 км/ч.

В четверг, 29 сентября, на КАД в Северной столицы были замечены четверо детей, которые перемещались по скоростной трассе на электросамокатах. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Компания подростков пробралась на дорогу из леса и передвигалась по полосе безопасности на участке с разрешённой скоростью 110 км/ч. Операторы КАД зафиксировали несовершеннолетних примерно в 13:35 на 43-м км внутреннего кольца. Некоторые самокаты оказались неисправными, поэтому они попытались погрузить свои средства передвижения на тот, что ещё работал.

После обнаружения подростков, к ним оперативно выдвинулась машина прикрытия со световой индикацией. Как удалось выяснить в процессе задержания, двоим из них 12 лет, третьему 9. Один их приятель сбежал, так и не назвав свой возраст.

Ранее мы сообщили о том, что незначительное ДТП на Васильевском острове собрало очередь из трамваев.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"