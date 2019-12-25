В небе над Петербургом заметили двойную радугу

Петербуржцы поделились фотографиями с красочным природным явлением в социальных сетях.

Вечером 7 сентября в небе над Петербургом появилась двойная радуга. Красочное природное явление можно было увидеть сразу в нескольких районах города. В частности, фотографиями с двойной радугой поделились жители Всеволожского, Василеостровского и Приморского районов.

"Какая красота. Аж душа светится", "Да… Редкая красота!" – написали петербуржцы в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в Петербурге к концу недели похолодает до +15.

Фото: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров, Девяткино LIVE | Мурино, Лахта Онлайн | Приморский район