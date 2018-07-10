Петербуржцы в 2019 году стали на 40% чаще покупать летнюю резину

В Петербурге летняя резина стоит 8 318 рублей.

В этом году продажи летней резины в Петербурге выросли на 37% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Авито Авто".

По доступности летняя резина занимает последнее из двадцати мест. Стоимость данного товара выросла на 20% и теперь составляет 8 318 рублей. Самая дешевая летняя резина продается в Ульяновске (4 282 рубля), Волгограде (4 795 рублей) и Уфе (5 177 рублей).

Самый большой спрос на резину наблюдается в Красноярске, Москве и Воронеже.

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