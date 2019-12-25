Петербуржцы увеличили ежемесячную сумму на помощь родителям до 13,5 тысяч

Годом ранее этот показатель находился на отметке в 13 тысяч рублей.

Петербуржцы стали выделять немного больше денег на помощь своим пожилым родителям. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob.

В этом году петербуржцы каждый месяц в среднем тратят на эти цели по 13,5 тысяч рублей, в то время как годом ранее этот показатель находился на отметке в 13 тысяч рублей. В 2021 году москвичи каждый месяц переводили родителям по 15 тысяч рублей, в этом году – по 16 тысяч рублей.

По мнению 55% россиян, взрослые дети должны материально помогать родителям, 33% считают, что помощь необходимо оказывать в случае тяжёлого материального положения, 4% убеждены, что дети не обязаны помогать родителям.

Ранее в Ленобласти пенсионеров освободили от уплаты налога на автомобиль.

Фото: Piter.tv