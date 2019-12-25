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В Ленобласти пенсионеров освободили от уплаты налога на автомобиль
Сегодня, 13:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти пенсионеров освободили от уплаты налога на автомобиль

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От уплаты налога за одну машину освобождаются пенсионеры, а также мужчины (от 60 лет) и женщины (от 55 лет).

В Ленинградской области расширили меры поддержки для пенсионеров. Долго шли разговоры об отмене транспортного налога для них, и сегодня губернатор Александр Дрозденко подписал изменения в областной закон. Информация появилась в Telegram-канале губернатора.

От уплаты налога за одну машину освобождаются пенсионеры, а также мужчины (от 60 лет) и женщины (от 55 лет). Под эту меру попадают легковушки до 150 л.с., водное ТС с мощностью до 30 л.с., а также мотоцикл или мотороллер.

Но: Европейские ТС должны быть зарегистрированы налогоплательщиком после 1 января 2020 года, отечественные – до 1 января 2020 года.

Фото: Piter.tv

Теги: налоги, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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