Петербуржцы атаковали закрывающиеся магазины Spar

На кассах магазинов стоят огромные очереди.

В последние дни перед Новым годом в закрывающихся магазинах ТД "Интерторг" объявили массовую ликвидацию. Очевидцы засняли на видео то, что происходит в супермаркете Spar на Славянке в воскресенье.

На кадрах запечатлена разруха, множество коробок и мусор. По словам посетителей, весь товар свален в кучу, большинство ценников не найти. Часть покупателей решила употребить продукты прямо в магазине, судя по разбросанным пустым бутылкам и упаковкам.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге закрылось больше тысячи магазинов за год.

Фото: vk.com/gttzg