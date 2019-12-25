Петербуржцы установили новый рекорд суточной вакцинации от коронавируса

За минувшие сутки, 12 ноября, в Северной столице от коронавируса первым компонентом привили 23139 человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.
В сообщении подчеркнули, что это очередной рекорд с начала массовой вакцинации.
Всего было выполнено 35765 инъекций. За минувшие сутки привили 5432 человек старше 60 лет.
Ранее за минувшую пятницу в Ленобласти заболело 386 человек коронавирусом. Заболеваемость в области продолжает расти.
Фото: Piter.tv
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