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Петербуржцы установили новый рекорд суточной вакцинации от коронавируса
Сегодня, 20:02
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Петербуржцы установили новый рекорд суточной вакцинации от коронавируса

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В сообщении подчеркнули, что это очередной рекорд с начала массовой вакцинации.

За минувшие сутки, 12 ноября, в Северной столице от коронавируса первым компонентом привили  23139 человек. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

В сообщении подчеркнули, что это очередной рекорд с начала массовой вакцинации.

Всего было выполнено 35765 инъекций. За минувшие сутки привили 5432 человек старше 60 лет.

Ранее за минувшую пятницу в Ленобласти заболело 386 человек коронавирусом. Заболеваемость в области продолжает расти. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцинация, коронавирус, рекорд
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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