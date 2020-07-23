Петербуржцы удивились использованию строительной пены для ремонта фундамента здания

Петербуржцы в социальных сетях удивились использованию строительной пены для ремонта фундамента старинных зданий на проспекте Бакунина, 13 и на 10-й Советской улице, 19. Материалом залили стык цоколя и отмостки. Опасения вызвала хрупкость пены.
Также петербуржцы отметили, что подобное использование яркого материала портит внешний вид здания.
Экспертны считают, что строительная пена не подходил для местного климата и должна быть защищена от воздействия ультрафиолета:
Стык должны заделывать более плотными смесями. Ведь пена относится к группе горючих и м ало-горючих материалов. При воздействии температур уже в 30—40 градусов компонент будет стре мительно разрушаться.
Анатолий Кузнецов, инженер-строитель
комментариях под публикацией в группы "Центральный район за комфортную городскую среду" социальной сети "ВКонтакте", уже язвят, что следующим шагом останется "просто приложить подорожник".
Видео, фото: Piter.TV
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