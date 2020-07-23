Петербуржцы удивились использованию строительной пены для ремонта фундамента здания

Строительную пену, гроздьями раскинувшуюся по цоколю старинных зданий, считают недостаточно надежным материалом.

Петербуржцы в социальных сетях удивились использованию строительной пены для ремонта фундамента старинных зданий на проспекте Бакунина, 13 и на 10-й Советской улице, 19. Материалом залили стык цоколя и отмостки. Опасения вызвала хрупкость пены.

Также петербуржцы отметили, что подобное использование яркого материала портит внешний вид здания.

Экспертны считают, что строительная пена не подходил для местного климата и должна быть защищена от воздействия ультрафиолета:

Стык должны заделывать более плотными смесями. Ведь пена относится к группе горючих и м ало-горючих материалов. При воздействии температур уже в 30—40 градусов компонент будет стре мительно разрушаться. Анатолий Кузнецов, инженер-строитель

комментариях под публикацией в группы "Центральный район за комфортную городскую среду" социальной сети "ВКонтакте", уже язвят, что следующим шагом останется "просто приложить подорожник".

Видео, фото: Piter.TV