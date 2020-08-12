Петербуржцы третий день приносят цветы к отделению посольства Белоруссии

К диппредставительству пришли десятки горожан.

В среду, 12 августа, десятки петербуржцев пришли к отделению посольства Белоруссии на улице Бонч-Бруевича. Так активисты выражают солидарность с протестующими в соседней стране. Участники выстроились в цепочку от Суворовского проспекта до здания дипмиссии.

Как заснял корреспондент Piter.tv, на акции также состоялся одиночный пикет, к зданию диппредставительства пришел депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов снимают происходящее на камеры.

Акция солидарности проходит третий день, а сами активисты отмечают, что она будет носить ежедневный характер.

Ранее мы сообщали о протестных акциях 9, 10 и 11 августа. Граждане Белоруссии недовольны итогами президентских выборов, на которых с объявленными почти 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. Граждане страны продолжают выходить на улицы своих городов в знак протеста, встречая противодействие со стороны местных правоохранительных органов.

Видео: Piter.tv