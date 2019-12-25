Петербуржцы принесли цветы к посольству Белоруссии

Полиция просила горожан разойтись.

Вчера вечером, 11 августа, петербуржцы провели акцию солидарности с народом Республики Беларусь у посольства на улице Бонч-Бруевича. Она началась около 19 часов.

Горожане возложили цветы, некоторые вышли с плакатам. По информации "Коммерсанта" у посольства собрались около ста человек, включая журналистов. Некоторые из участников акции были с белыми повязками, что символизирует поддержку кандидату в президенты Светлане Тихановской. За происходившим наблюдала полиция и просила горожан разойтись.

Напомним, сейчас в Белоруссии проходят массовые протесты. Жители соседнего государства не согласны с результатами президентских выборов.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com