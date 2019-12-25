У посольства Белоруссии в Петербурге началась протестная акция

Мероприятие проходило мирно.

Километровые очереди на улице Бонч-Бруевича у посольства Белоруссии заметили в воскресенье днем, 9 августа. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

Жители города хотели поучаствовать в выборах президента. Процесс протекал медленно, потому как внутрь запускали каждые 10-15 минут. Однако, несмотря на неудобства, мероприятие проходило мирно. Такие же очереди появились и в Москве, так же у здания диппредставительства Белоруссии.

На момент публикации, по данным официальных экзит-поллов, Лукашенко набирает 79,7% голосов, по неофициальным – намного меньше. Предварительные результаты опубликуют в ночь на 10 августа.

Ранее мы писали, что Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам.

Фото: 78.ru.