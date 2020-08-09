Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по задержанным россиянам

Об этом он сообщил на встрече с журналистами после визита на избирательный участок

Глава Белоруссии сообщил, что после телефонного разговора с российским лидером получил пятистраничное письмо, содержащее все факты, известные Москве по данной ситуации. Сейчас его изучает Следственный комитет. Помимо этого, в разговоре Владимир Путин сообщил о выстраивании именно братских отношений с белорусским народом.

– Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, – заблуждаетесь, – подчеркнул Лукашенко. Он не исключил, что ситуацию с задержанием российских граждан могла спровоцировать третья сторона, однако отметил, что это не имеет значения.

Напомним, 29 июля под Минском в санатории "Белорусочка" были задержаны 32 гражданина России, еще один – на юге страны. По мнению следователей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами, при этом сюда могли прибыть еще несколько таких групп. Расследуется уголовное дело.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

