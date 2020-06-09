В Белоруссии блогеру Тихановскому предъявили обвинение

Правозащитники Белоруссии признали Тихановского политзаключенным.

В Белоруссии блогеру Тихановскому, пытавшемуся баллотироваться в президенты республики, предъявили обвинение. Об этом сообщает Tut.by.

Следственный комитет рассказал, что блогера обвиняют в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Аналогичное обвинение предъявлено ещё семи гражданам. Одного из них обвиняют в насилии по отношению к сотруднику милиции.

Тихановского и его сторонников задержали 29 мая в Гродно. После 3 и 4 июня в офисе и на даче у блогера прошли обыски. Сотрудники нашли там 900 тысяч долларов.

Правозащитники Белоруссии признали Тихановского политзаключенным. Они требуют освободить его.

Ранее названный хряком белорусский оппозиционер гарантировал Лукашенко безопасность.

Видео: Youtube/ Радыё Свабода