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В Петербурге у здания посольства Белоруссия возложили гвоздики и свечи в память о погибших

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Акция прошла на улице Бонч-Бруевича, 3.

Накануне, 10 августа, жители города возложили цветы у посольства Республики Беларусь. 

Во вторник, 11 августа, петербуржцы и жители города провели акцию солидарности с белорусами, возложили цветы и свечи в память о погибших на протестных акциях в городах Белоруссии. На кадрах, которыми поделился мобильный корреспондент Piter.TV, видно, что к участникам акции подходили сотрудники полиции. О задержаниях информации не поступало. 

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии.

Видео: Piter.TV

Теги: белоруссия, протесты в беларуссии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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