В Петербурге у здания посольства Белоруссия возложили гвоздики и свечи в память о погибших

Накануне, 10 августа, жители города возложили цветы у посольства Республики Беларусь.
Во вторник, 11 августа, петербуржцы и жители города провели акцию солидарности с белорусами, возложили цветы и свечи в память о погибших на протестных акциях в городах Белоруссии. На кадрах, которыми поделился мобильный корреспондент Piter.TV, видно, что к участникам акции подходили сотрудники полиции. О задержаниях информации не поступало.
Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии.
Видео: Piter.TV
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