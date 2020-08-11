В Петербурге у здания посольства Белоруссия возложили гвоздики и свечи в память о погибших

Акция прошла на улице Бонч-Бруевича, 3.

Накануне, 10 августа, жители города возложили цветы у посольства Республики Беларусь.

Во вторник, 11 августа, петербуржцы и жители города провели акцию солидарности с белорусами, возложили цветы и свечи в память о погибших на протестных акциях в городах Белоруссии. На кадрах, которыми поделился мобильный корреспондент Piter.TV, видно, что к участникам акции подходили сотрудники полиции. О задержаниях информации не поступало.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии.

Видео: Piter.TV