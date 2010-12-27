Петербуржцы требуют закрасить граффити с жирафиком от застройщика

Рисунок красуется на доме 22 по Вишерской улице в Шушарах.

В пятницу, 17 августа, житель посёлка Шушары потребовал завкрасить граффити жирафа на доме 22 по Вишерской улице. Об этом стало известно, благодаря порталу портале "Наш Петербург".

Соответсвующую заявку оставил некий Николай В. Не все жители района согласны с соседом.

Вот мне интресно чем же он не угодил Юрию В? Видимо, совсем хорошо чел живет, что жираф ему помешал. Теперь скорее всего его закрасят, но может есть выход? Может подписи помогут? Мои дети очень радуются, когда видят персонажей мультиков на домах, да и Шушары наши веселее и краше с ними! сообщает житель дома

Отметим, что этот рисунок сделал сам застройщик. Дома украшают не только жирафы, но и обезьяны, пингвины и зебра. Все это- персонажи мультфильма "Мадагаскар".

Ранее мы сообщали о том, что "Антиграффити" появилось на месте закрашенного портрета Цоя‍.

Фото: Дом с жирафом/ВК