"Антиграффити" появилось на месте закрашенного портрета Цоя‍

Активист нацарапал изображения Цоя около здания котельной, в которой работал лидер "Кино".

Петербургский активист-художник Сергей Елгазин создал на месте закрашенного изображения Виктора Цоя еще один арт-объект. На этот раз автор решил высечь конкурсы своего кумира на века. Местный житель отметил, что место для нового "появления" лидера группы "Кино" выбрано не просто так: вблизи располагается котельная "Камчатка", в которой раньше трудился исполнитель.

Сергей выцарапал портрет Цоя. Творчество не заметно издалека, но вблизи прослеживаются четкие контуры лица музыканта.

Работа не сразу бросается в глаза, что, надеемся, спасет ее от любителей пожаловаться на портал "Наш Петербург", кроме того, ни грамма краски (!), т.е. получается, это не граффити, а антиграффити - что те, кто закрашивали - сами и помогли нарисовать новый портрет - профит! Искусство стирать! рассказал о собственной работе автор

Напомним, что 25 июля коммунальным службам пришлось закрашивать граффити с Цоем, так как петербуржцы обратились с заявлением о необходимости очистить поверхность от незаконного рисунка.

Фото: Сергей Елгазин