Петербуржцы создали петицию за сохранение парка академика Сахарова

В парке планируют построить спортивную школу, мемориальную аллею и площадки.

Бывший муниципальный депутат Светлана Уткина создала петицию за сохранение парка академика Сахарова, которую петербуржцы активно поддерживают. Жители Калининского и Красногвардейского районов вовсе требуют открытого общественного слушания, которое посвящено проекту реконструкции парка.

Парк имени Сахарова исторически сложился и культивируется как пейзажный парк, максимально приближенный к природе зелёный оазис среди городской застройки. Парк служит местом отдыха жителей района, прогулок с детьми и домашними питомцами. В парке катаются на велосипедах, занимаются оздоровительной скандинавской ходьбой. Зимой в парке прокладывают лыжню, катаются на санках. Это популярный всесезонный парк для отдыха жителей. Парк – общественное достояние и украшение района говорится в петиции.

Автор петиции добавил, что архитектурные и планировочные решения уничтожат парк. На данный момент 672 человека подписали петицию.

Ранее мы писали, что на благоустройство парка в городе Сясьстрой Волховского района выделяется 78 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Парк Академика Сахарова