На благоустройство парка в городе Сясьстрой Волховского района выделяется 78 млн рублей

Работы планируется провести в апреле-октябре текущего года.

На реализацию проекта благоустройства парка "Сосновый бор" города Сясьстрой (Волховский район, Ленинградская область) выделяется 78 млн рублей. Закупку, по итогам конкурса которой намечено определить исполнителя работ, разместило МБУ "Городская служба благоустройства-парк".

Речь идет об устройстве сети дорожек и форм, освещения, установке малых архитектурных форм, озеленении. Все эти работы планируется провести в апреле-октябре текущего года.

Более подробно проект парка в Сясьстрое представлен на портале "Центра компетенций Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу". На страничке, посвященной "Сосновому бору" говорится о том, что здесь предполагается создать сеть дорожек. На центральной парковой поляне появится общественную площадь со сценой, универсальным павильоном, семейным кафе, снек и ретро-павильонами.

Для детей в парке создадут площадку в тематике судостроительной верфи с большим деревянным кораблем.

На берегу реки Сясь появятся лодочная станция и пункт проката лодок, а на возвышенности - смотровая башня.

Подтверждений того, что данная закупка относится ко всему намеченному, в документации нет.

В ней отмечается, что источниками финансирования работ станут бюджеты России, Ленобласти и Сясьстроя. Заявки от компаний, желающих провести работы, принимают до 12 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, на благоустройство внутридворовых территорий МО "Озеро Долгое" выделено 62,3 млн рублей.

Фото: сайт администрации города Сясьстрой