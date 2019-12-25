На благоустройство внутридворовых территорий МО "Озеро Долгое" выделено 62,3 млн рублей

Работы продлятся почти до конца октября.

На благоустройство внутридворовых территорий муниципального округа "Озеро Долгое" (Приморский район) выделено почти 62,3 млн рублей. Администрация этого МО разместила закупку. По итогам ее электронного аукциона планируется определить исполнителя обширной программы работ, которые, как намечено, продлятся до 25 октября.

Всего в этой программе 101 позиция. Многие из них – это благоустройство земельных участков или ремонт асфальтовых покрытий. Также в планах обустройство пяти детских и трех спортивных площадок.

Что касается детских площадок, то это следующие адреса: Комендантский пр. д. 16 корп. 2, пр. Сизова д. 21 корп. 1, 2, пр. Сизова д. 25, Долгоозерная д. 1 корп. 1, ул.Уточкина д. 1 корп. 1.

Спортплощадки – это пр. Сизова д. 21 корп. 1, 2 и ул. Долгоозерная д. 1 корп. 1., ул. Уточкина д. 1 корп. 1.

Еще программа предусматривает выполнение в нескольких местах ремонта газонов, набивных покрытий дорожек.

Заявки от компаний, желающих провести работы, принимаются до 16 февраля.

Ранее Piter.tv сообщало о том, как губернатор Петербурга рассказал о принципе зонирования детских и спортивных площадок.

Фото: Piter.tv