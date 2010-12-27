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Петербуржцы: трамвай встретился с каршерингом в Калининском районе
Сегодня, 13:22
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы: трамвай встретился с каршерингом в Калининском районе

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Собирается огромная пробка.

В пятницу, 20 декабря, В Калининском районе трамвай столкнулся с каршерингом. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего.

Инцидент произошел на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. По словам горожан, в ДТП никто не пострадал. 

"Замуровали, демоны.. с двух сторон",

— шутят петербуржцы.

Отмечается, что из-за аварии собирается пробка из трамваев. 

Ранее мы сообщали о том, что на Луначарского Chevrolet Niva снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Денис Лосев

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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