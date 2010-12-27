Петербуржцы: трамвай встретился с каршерингом в Калининском районе

В пятницу, 20 декабря, В Калининском районе трамвай столкнулся с каршерингом. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы произошедшего.
Инцидент произошел на перекрестке Лесного и Капитана Воронина. По словам горожан, в ДТП никто не пострадал.
"Замуровали, демоны.. с двух сторон",
— шутят петербуржцы.
Отмечается, что из-за аварии собирается пробка из трамваев.
Ранее мы сообщали о том, что на Луначарского Chevrolet Niva снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Денис Лосев
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