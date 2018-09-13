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На Луначарского Chevrolet Niva снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути

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Движение трамваев временно приостановлено.

На улице Луначарского произошло ДТП, в результате которого автомобиль пробил ограждение и выехал на трамвайные пути. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Инцидент произошёл в районе 64 дома (остановка Проспект Художников). На дороге столкнулись два кроссовера. В результате Chevrolet Niva снесла ограждение и вылетела на трамвайные пути.

Движение трамваев временно приостановлено. О пострадавших информация не поступала.

Утром притершиеся на Володарском мосту легковушки остановили трамвайное движение.

Видео: Piter.TV

Теги: chevrolet niva, луначарского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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