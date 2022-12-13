В Ленобласти на пешехода наехали два автомобиля

Пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

В Ленобласти на пешехода наехали сразу два автомобиля, он скончался на месте происшествия. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 20 февраля на 15-м км а/д "Пружицы – Красный Луч" 27-летняя девушка за рулём Mazda 3 сбила 24-летнего пешехода, который шёл в попутном направлении по середине проезжей части. После этого на данного пешехода наехал автомобиль Chevrolet Niva под управлением 41-летнего мужчины, который также ехал в попутном направлении. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Автоледи в 2022-2023 гг. привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз, водитель Chevrolet Niva – пять раз.

Накануне в Петербурге на Энгельса трамвай сбил восьмиклассника под психотропом.

Фото: Piter.tv