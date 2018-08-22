Притершиеся на Володарском мосту легковушки остановили трамвайное движение

Несколько часов трамваи не могли довезти до работы многих петербуржцев.

Утром 20 декабря добирающиеся на работу на трамваях петербуржцы вынужденно задержались в пути: на Володарском мосту трамваи остановились из-за ДТП на рельсах. Недовольные очевидцы пожаловались на это в соцсетях около восьми утра.

Две легковые машины, направляющиеся в сторону станции метро "Ломоносовская" притерлись друг к другу прямо на пути трамваев, чем и заблокировали общественному транспорту движение. По словам петербуржцев, пробка образовалась только на трамвайных рельсах, автомобильные дороги несильно пострадали из-за ДТП.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее на Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП.

Фото: Паша Десятов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте