Видео: петербуржцы своими силами тушили "Газель" на севере Петербурга

Сотрудники через 15 минут приехали к месту ЧП, но с огнем уже справились.

Во вторник, 2-го июля, на пересечении проспектов Художников и Луначарского на ходу загорелась грузовая "Газель". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Очевидцы не стали дожидаться сотрудников МЧС и своими силами пытались потушить огонь. Когда через 15 минут пожарные прибыли на место, огонь уже был ликвидирован.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре на юге Петербурга. На стройплощадке загорелся пенопласт. Черным дым окутал соседние жилые дома. Также никто не пострадал.

Видео: Piter.TV