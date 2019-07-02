  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:32
150
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: петербуржцы своими силами тушили "Газель" на севере Петербурга

0 0

Сотрудники через 15 минут приехали к месту ЧП, но с огнем уже справились.

 Во вторник, 2-го июля, на пересечении проспектов Художников и Луначарского на ходу загорелась грузовая "Газель". Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Очевидцы не стали дожидаться сотрудников МЧС и своими силами пытались потушить огонь. Когда через 15 минут пожарные прибыли на место, огонь уже был ликвидирован. 

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Piter.TV сообщил о пожаре на юге Петербурга. На стройплощадке загорелся пенопласт. Черным дым окутал соседние жилые дома. Также никто не пострадал. 

Видео: Piter.TV

Теги: газель, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии