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Петербуржцы стали свидетелями забавного обращения из рупоров у "Волковской"

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Горожане услышали нецензурную лексику и что-то невнятное.

В редакцию Piter.tv попало видео с железнодорожного переезда у станции метро "Волковская". Там 28 марта петербуржец стал свидетелем странного обращения из ретранслятора на перегоне.

Разобрать, что именно хотел сказать мужчина, можно с трудом. Создается впечатление, что работник пьян. Также петербуржец предположил, что подобное поведение могло быть вызвано работой в те дни, когда большинство россиян будут отдыхать целую неделю.

Ранее мы сообщали, что у магазина "Леруа Мерлен" собрались огромные очереди.

Видео: Piter.tv

Теги: карантин, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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