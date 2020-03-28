Петербуржцы стали свидетелями забавного обращения из рупоров у "Волковской"

Горожане услышали нецензурную лексику и что-то невнятное.

В редакцию Piter.tv попало видео с железнодорожного переезда у станции метро "Волковская". Там 28 марта петербуржец стал свидетелем странного обращения из ретранслятора на перегоне.

Разобрать, что именно хотел сказать мужчина, можно с трудом. Создается впечатление, что работник пьян. Также петербуржец предположил, что подобное поведение могло быть вызвано работой в те дни, когда большинство россиян будут отдыхать целую неделю.

Ранее мы сообщали, что у магазина "Леруа Мерлен" собрались огромные очереди.

Видео: Piter.tv