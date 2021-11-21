Петербуржцы стали реже посещать театры из-за QR-кодов

Мариинский театр потерял треть зрителей после введения ограничений.

Жители Петербурга стали реже ходить в культурные учреждения в связи с введением QR-кодов. Об этом сообщили на портале 78.ru в воскресенье, 21 ноября.

Так, в Мариинском театре посещаемость снизилась на треть после введения новых ограничений. С 1 по 19 октября театр посетили 58 тыс. зрителей, а в этом месяце в учреждении побывали лишь 36 тыс. человек.

Однако на Театр Европы новая система никак не повлияла. В прошлом месяце в зале побывали более 6,2 тыс. человек. Еще 5,9 тыс. билетов зрители купили на ноябрь.

Александринский театр и вовсе одобрил нововведение. Здесь значительного сокращения числа гостей тоже не заметили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербуржцы выступили против QR-кодов в спортзалах и фитнес-клубах.

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