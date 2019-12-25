Петербуржцы стали реже интересоваться элитными коттеджами

Специалисты отметили, что коттеджи под Петербургом стоят дороже, чем в Москве.

В Петербурге и Ленобласти за последние 9 месяцев сократилось количество сделок по покупке премиальных коттеджей.

Эксперты рассказали "Коммерсанту СПб", что спрос упал из-за геополитических рисков. Людей не устраивает нестабильность рубля и санкции по отношению к РФ, поэтому они отказываются от приобретения элитной недвижимости за пределами города.

Специалисты отметили, что коттеджи под Петербургом стоят дороже, чем в Москве. Цена связана с местоположением жилья. Часто дома возводят около больших озер и вблизи Финского залива.

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