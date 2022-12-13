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Петербуржцы стали чаще жаловаться на поддельные квитанции
Сегодня, 20:33
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Петербуржцы стали чаще жаловаться на поддельные квитанции

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Специалист рассказала, как не стать жертвой мошенников.

Жители Петербурга пожаловались на поддельные коммунальные квитанции, которые мошенники оставляют в почтовых ящиках. Начальник  отдела по связям с общественностью АО "Петербургская сбытовая компания" Татьяна Бабичева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой афериста.

По словам специалиста, сейчас злоумышленники в точности копируют настоящие документы от "Петербургской сбытовой компании". Однако мошенники готовы принять оплату любым способом. Они принимают оплату на дому, переводом на личную карту и через платежный терминал. В настоящей компании оплатить услуги можно только через личный кабинет на официальном сайте или в кассе. 

Важно обращать внимание на реквизиты, сравнивать контактные номера с теми, что указаны, например, на сайте настоящей компании или в настоящем ежемесячном платёжном документе.

Ранее на Piter.tv: в марте петербуржцы получат квитанции с пенями за капремонт.

Фото: Фонд капремонта

Теги: жкх, коммунальные услуги, мошенники, поддельные квитанции
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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