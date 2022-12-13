Петербуржцы стали чаще жаловаться на поддельные квитанции

Специалист рассказала, как не стать жертвой мошенников.

Жители Петербурга пожаловались на поддельные коммунальные квитанции, которые мошенники оставляют в почтовых ящиках. Начальник отдела по связям с общественностью АО "Петербургская сбытовая компания" Татьяна Бабичева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", на что нужно обращать внимание, чтобы не стать жертвой афериста.

По словам специалиста, сейчас злоумышленники в точности копируют настоящие документы от "Петербургской сбытовой компании". Однако мошенники готовы принять оплату любым способом. Они принимают оплату на дому, переводом на личную карту и через платежный терминал. В настоящей компании оплатить услуги можно только через личный кабинет на официальном сайте или в кассе.

Важно обращать внимание на реквизиты, сравнивать контактные номера с теми, что указаны, например, на сайте настоящей компании или в настоящем ежемесячном платёжном документе.

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Фото: Фонд капремонта