Петербуржцы стали чаще жаловаться на поборы в школах и детских садах

Также горожане подозревают коррупцию в сферах ЖКХ и здравоохранения.

В петербургском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности подытожили трехмесячную работу горячей линии "Нет коррупции!". По информации пресс-службы комитета, за третий квартал специалистам позвонили 138 раз с сообщениями о возможных фактах коррупции.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим кварталом количество заявлений выросло почти в два раза, доля анонимных сообщений наоборот сократилась. Большинство заявлений относились к сферам ЖКХ и здравоохранения, также петербуржцы стали чаще жаловаться на поборы в детских садах и школах – незаконный сбор денег с родителей на нужды учреждения стал самым часто поднимаемым вопросом. В то же время поступило меньше жалоб на коррупцию в судебной и правоохранительной сферах.

Все полученные сообщения перенаправили правоохранителям и в надзорные и контролирующие органы, но пока указанные факты не нашли подтверждений после проверок. По факту коррупции можно, в том числе и анонимно, обратиться по телефону 576-77-65 или написать на сайт комитета.

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